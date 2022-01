Sechs WHU-Studentinnen der Initiative Fem-WHU organisieren am Samstag ab 10 Uhr eine Onlineveranstaltung. Thema: Frauen in Führungspositionen. Unter dem Titel „Turning awareness into action“ (in etwa „Aus Aufmerksamkeit Handlungen gestalten“) werden Redner aus Wirtschaft und Wissenschaft über Frauen in höheren Positionen sprechen.