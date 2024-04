Plus Koblenz

Infrastruktur von E-Ladesäulen in Koblenz: Noch ausbaufähig

i Braucht es mehr Ladesäulen, damit mehr Leute auf Elektroauto umsteigen oder mehr Autos, damit mehr Ladesäulen gebaut werden? Die Frage nach der Henne und dem Ei ist eine entscheidende beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/picture alliance/dpa

Die Stadt Koblenz verzichtet weitere zwei Jahre auf die Gebühren für E-Ladesäulen im öffentlichen Raum. Das hat der Stadtrat beschlossen. Er will damit ein Signal an Unternehmen senden: Baut mehr Ladesäulen in Koblenz! Stimmen aus der Kommunalpolitik betonen, in Sachen Ladeinfrastruktur hinke Koblenz hinterher. Aber stimmt das überhaupt? Wie gut steht die Stadt wirklich im Vergleich da? Eine Bestandsaufnahme.