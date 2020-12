Info-Vinothek: Premiere in Koblenz abgesagt – Mitarbeiterin vorsorglich in Quarantäne

Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 13:45 Uhr

Den für dieses Wochenende geplanten Premiereneinsatz der neuen Info-Vinothek im Park hinter dem Deutschen Eck hat die Koblenz-Touristik GmbH abgesagt. Eine Mitarbeiterin des zuständigen Event-Teams befindet sich laut Pressemitteilung seit Donnerstagnachmittag vorsorglich in Quarantäne.

In ihrem familiären Umfeld ist eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betroffene Mitarbeiterin wurde am Donnerstag getestet. In Absprache mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt hat sich die Koblenz-Touristik GmbH zum Schutz der übrigen Mitarbeiter sowie aller potenziellen Kunden dazu entschieden, die Info-Vinothek erst aufzustellen, wenn ein negativer Test der Mitarbeiterin vorliegt. Die rollende Info-Vinothek ist eine Anlaufstelle für alles Wissenswerte über Koblenz und die Weinregion. Von deren Qualität können sich Bürger und Gäste der Stadt bei einem Glas Wein aus regionalem Anbau im Anschluss direkt selbst überzeugen. Das informative Serviceangebot trägt sich über den Weinverkauf.