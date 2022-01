Infoveranstaltungen in allen Stadtteilen

Die ersten Informationsveranstaltungen sind in Lay am Mittwoch, 9. Februar, und in Güls am Mittwoch, 16. Februar, jeweils um 18 Uhr. Aufgrund der Corona-Pandemie können diese Veranstaltungen nur online stattfinden, die entsprechenden Links, um sich anzumelden, findet man in der nächsten Woche auf der Homepage der Stadt Koblenz unter www.koblenz.de. Im März sind dann Infoveranstaltungen für die Stadtteile Rübenach, Bubenheim, Arenberg, Goldgrube und Ehrenbreitstein einschließlich des unteren Bereichs von Arzheim vorgesehen. Eine genaue Terminierung hierfür steht noch nicht fest. Außerdem ist unklar, ob sie auch online stattfinden müssen oder ob es eine Präsenzveranstaltung gibt. Informationsveranstaltungen für die weiteren Stadtteile folgen dann bis Juli. pka