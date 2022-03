Infoveranstaltungen für Ehrenbreitstein und Goldgrube

Die Konzeptentwicklung erfolgt im Rahmen öffentlicher Informationsveranstaltungen, zu denen die ortsansässigen Bürger des jeweiligen Stadtteils zur Mitgestaltung eingeladen werden. Dabei werden zunächst allgemeine und auch stadtteilbezogene Themen vorgestellt. Fragen und Diskussion sind im Anschluss möglich. Im Stadtteil Ehrenbreitstein findet die Infoveranstaltung am Mittwoch, 23. März, ab 18 Uhr in der Schützenhalle, Mühlental 16, statt (3G-Regel). Für die Goldgrube ist die Infoveranstaltung online am Mittwoch, 30. März, ebenfalls 18 Uhr vorgesehen (Anmeldung im Internet unter der Adresse www.koblenz.de/ aktuelles/buergerinfos-starkregenvorsorge)