Koblenz

Voraussichtlich Ende 2020 will die Stadt die Feste Kaiser Franz in Lützel für die Allgemeinheit öffnen. Bis dahin gibt es für den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen noch einiges am neuen Festungspark zu tun. Jetzt haben Industriekletterer an der Poterne und dem südlichen Kopfbau des Reduits Reflektoren angebracht. Damit lassen sich Bewegungen beider einsturzgefährdeter Gebäude präziser messen.