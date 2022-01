Zwei Hosen zieht sie übereinander, zeigt eine junge Frau in einem der Häuser in der Douqué Straße in Lützel, drei Paar Socken. Die Familie sitzt nur mit Wolldecken auf dem Sofa. Ihren Nachbarn geht es genauso: Seit zehn Tagen sind die Heizkörper in den rund 36 Wohnungen in drei nebeneinanderliegenden Häusern kalt.