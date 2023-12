In Rübenach und Güls: Automaten mit brachialer Gewalt von Hauswänden gerissen

ARCHIV – Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Laut Polizei schlugen die Täter im Zeitraum von Samstag bis Sonntag zu, vermutlich in den frühen Morgenstunden. Sowohl in der Teichstraße im Moselstadtteil Güls als auch in der Grabenstraße in Rübenach dürften die Diebstähle mit außergewöhnlicher Lärmentwicklung verbunden gewesen sein, so die Polizei weiter. Sie richtet sich mit der Frage an die Bevölkerung, ob in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeugen in den besagten Straßen gesehen worden sind

Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter Tel. 0261/103 29 11 entgegen.