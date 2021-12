Rente nach 51 Jahren: Die ehemalige Erzieherin Inge Wilkening hat nach mehr als fünf Jahrzehnten ihren Posten niedergelegt. So lange war die heute 82-Jährige nämlich Nikoläusin im Moselort Hatzenport. Schon seit dem Corona-Jahr 2020 hängen Rauschebart, roter Mantel und Bischofsstab nun am Nagel. Doch in den fünf Jahrzehnten als heiliger Mann hat sie einiges gesehen und erlebt – und auch bemerkt, dass sich Familien und besinnliche Adventszeit verändern.