37 Kinder aus der Ukraine, zum Teil schwerst mehrfachbehindert, haben in Vallendar Zuflucht gefunden. Wie sie dank zweier „First Ladys“ und zahlreicher Einsatzkräfte aus der Nähe von Odessa bis nach Rheinland-Pfalz gelangten, ist nicht nur ein logistisches Glanzstück. Es zeigt, was an schneller Krisenhilfe geht, wenn der politische Wille da ist.