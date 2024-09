Baudezernent Andreas Lukas (links) gratuliert den Gewinnern des Wettbewerbs Stadtradeln: In der Teamwertung setzen sich Canyon Bicycles (3. Platz), vertreten durch Mira Pink (Dritte von rechts), die Stadtverwaltung Koblenz (2. Platz), vertreten durch Ralph Emmerich (Zweiter von links), und das Gymnasium auf dem Asterstein (1. Platz), vertreten durch Schulleiter Bastian Staudt (rechts) an die Spitze. In der Einzelwertung schafften es Lucien Karbach (Zweiter von rechts) vom Team Canyon Bicycles als Drittbester, Nadine Süß (Dritte von links) vom Team SIG Koblenz als Zweitbeste und Marcellus Karbach (Mitte) vom Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein als Erster mit über 3000 Kilometern aufs Treppchen. Foto: Daniel Kehr/Stadt Koblenz