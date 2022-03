Der 22. März 1942 ist der wohl dunkelste Tag in der Geschichte der Stadt Koblenz. Vom Güterbahnhof Lützel werden an diesem Frühlingssonntag 338 Juden aus Koblenz und der Umgebung in den Osten deportiert, wo sie von den Nazis ermordet werden. Die meisten in den Gaskammern des Vernichtungslagers Sobibor. Die erste Etappe des Verbrechens geschah keineswegs im Geheimen, sondern in aller Öffentlichkeit.