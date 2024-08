Mülheim-Kärlich

In Mülheim-Kärlich geht es rund: Fassanstich eröffnet Kirmeswochenende

Von Wolfgang Lucke

i Stoßen auf eine gute Zeit an: Sarah Bröhl (Altes Brauhaus, von links), Simone Sparmann (Initiative Mülheim-Kärlich), Bürgermeister Gerd Harner, Detlev Port (Gebietsverkaufsleiter Bitburger Braugruppe), Klaus Herbel (Vorstand Initiative Mülheim-Kärlich) und Martina Böth-Baulig, Beigeordnete der Stadt Mülheim-Kärlich. Foto: Wolfgang Lucke

Der Fassanstich stellte den Start der Kirmes in Mülheim dar. Rund um den Kolpingplatz und am Château-Renault-Platz wurde am Wochenende ein buntes Programm geboten.