Plus Koblenz In Koblenzer Altstadt umgezogen: „Dä Gummi“ steht nun an anderem Platz Von Peter Karges i Manfred Gniffke hat sich dafür eingesetzt, dass die Figur eines Altstadtoriginals des frühen 20. Jahrhunderts, „Dä Gummi“, wie der Hausierer Peter Schneider mit Spitznamen genannt wurde, einen neuen Standort im Gebrüder-Dommermuth-Weg erhalten hat. Foto: Peter Karges Sie stehen seit Jahren in der Koblenzer Altstadt und erfreuen sowohl Touristen als auch Schängel: zum Beispiel „Dat Pfefferminzje“, „Spitals Andun“ und auch „Dä Gummi“. Die Figur eines dieser Originale ist nun umgezogen. Lesezeit: 2 Minuten

5648 Einwohner lebten laut Angaben der städtischen Statistikstelle im vorherigen Monat in der Altstadt. Vor rund 100 Jahren wohnten auf der gleichen Fläche mutmaßlich mindestens doppelt so viele Koblenzer, wenn nicht sogar noch mehr. Und mit ihnen einige Altstadtoriginale, die vor Jahren als Statuen in Stein oder Bronze verewigt wurden. Als ...