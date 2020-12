In Koblenz und dem Kreis MYK gelten 70 Menschen als genesen: Coronafälle steigen dennoch weiter an

Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 12:15 Uhr

Die Anzahl basiert auf einer statistischen Berechnung, bei der das Datum des positiven Laborbefundes vor 15 Tagen als Grundlage genommen wird. „Wir freuen uns über jeden, der auf dem Weg der Besserung ist, ein Grund zur Entwarnung ist das aber noch lange nicht. Es ist wichtig, dass die Menschen sich weiterhin an die nach wie vor geltende Verordnung des Landes zur Bekämpfung des Coronavirus halten“, betont Michael Schönberg vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Seit Start der Ambulanzen am 10. März sind insgesamt in Koblenz 2729 und in Mayen 1215 Personen vorstellig geworden. Davon wurden in Koblenz 1828 und in Mayen 711 Abstriche genommen.

Zum selben Zeitpunkt wurde bei insgesamt 155 Personen aus der Stadt Koblenz und 224 Personen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz ein positives Testergebnis festgestellt und der Coronavirus nachgewiesen. Insgesamt gab es bislang einen Todesfall im Landkreis Mayen-Koblenz sowie fünf Todesfälle in der Stadt Koblenz.

Im Einzelnen gibt es in den Städten und Verbandsgemeinden (VG) des Landkreises folgende positive Fälle:

Stadt Andernach 27

Stadt Bendorf 24

Stadt Mayen 4

VG Maifeld 17

VG Mendig 9

VG Pellenz 5

VG Rhein-Mosel 79

VG Vallendar 13

VG Vordereifel 15

VG Weißenthurm 31