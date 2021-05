In Koblenz haben etliche Lokale wieder geöffnet: Gäste genießen es sehr, draußen zu sitzen

Auf dem Plan haben zwei Ehepaare an nebeneinanderstehenden Tischen Platz genommen, genießen die Sonne. Die einen sind von Bonn-Bad Godesberg hergekommen, „extra für ein Bier“, sagen Ulrike und Peter Sieger und lachen. Die anderen machen ein paar Tage Urlaub auf dem Campingplatz. „Es ist eine totale Reizüberflutung, aber es ist so schön“, sagt Bärbel Meier und strahlt, ihr Mann Wolfgang nickt. Sie haben sich am Deutschen Eck testen lassen, „kein Problem!“. Etliche Lokale in der Stadt und der Region haben wieder geöffnet, aber auch viele noch nicht. So ist die Situation vor dem Pfingstwochenende: