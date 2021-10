2020 fanden keine Martinszüge statt, weil die Corona-Regeln es nicht erlaubten. Anti-Corona-Demos dagegen gab es in dieser Zeit auch in Koblenz, und das sorgte vor allem in den sozialen Netzwerken für böses Blut: „Unsere Kinder dürfen nichts, aber dieser Kram wird erlaubt“, war da noch einer der nettesten Kommentare. In diesem Jahr ist aber einiges anders.