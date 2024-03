Plus Koblenz

In Koblenz eröffnet am Samstag der Mangaldöner von Lukas Podolski: Steht der Fußballer selbst am Drehspieß?

Von Katrin Steinert

i Der Sportler und Geschäftsmann Lukas Podolski, hier auf dem von ihm mitorganisierten Glücksgefühle-Festival in Köln. Bald eröffnet er seine erste Dönerbude in Koblenz. Foto: Sebastian Schug/picture alliance/dpa

Am Samstag eröffnet der erste Mangaldöner von Lukas Podolski in Koblenz – und damit der erste in Rheinland-Pfalz. Es scheint zumindest nicht ausgeschlossen, dass der ehemalige Weltklassefußballer dann selbst an den Drehspießen stehen wird. Wir haben nachgefragt.