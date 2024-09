In Koblenz: Diese Blutspendentermine organisiert das Deutsche Rote Kreuz im Oktober

Anzeige

Das Blutspendemobil steht am Dienstag, 1. Oktober, und Mittwoch, 2. Oktober, von 12 bis 18 Uhr am Zentralplatz. Gespendet werden kann auch am Dienstag, 8. Oktober, von 17 bis 20 Uhr in der Legiahalle in Lay und am Mittwoch, 9. Oktober, von 16 bis 20 Uhr im Vereinshaus der KG Funken Rot-Weiß-Gold in der Bubenheimer Straße.

Verschiedene Termine

Am Donnerstag, 10. Oktober, steht der Blutspendebus von 11 bis 17 Uhr in der Konrad-Zuse-Straße auf der Karthause. Weitere Termine: Mittwoch, 23. Oktober, 10 bis 15 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte an der Liebfrauenkirche; Donnerstag, 24. Oktober, 16 bis 20 Uhr im Jugend- und Bürgerzentrum Karthause; Mittwoch, 30. Oktober und Donnerstag, 31. Oktober, jeweils 11 bis 16 Uhr, Universität in Metternich (Blutspendemobil). Ebenfalls am Donnerstag, 31. Oktober, kann in der Vereinshalle des TV Güls von 16 bis 20 Uhr gespendet werden. red