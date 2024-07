Plus Koblenz

In einem Monat öffnet das Koblenzer Moselbad: Antworten auf die wichtigsten Fragen

i In der Pastor-Klein-Straße im Koblenzer Stadtteil Rauental liegt das neue Moselbad. Es ist gut mit den Bussen der Linie 3/13 angebunden, zudem gibt es viele Abstellplätze für Fahrräder sowie Autoparkplätze in der Tiefgarage und gegenüber vom Bad. Im rechten Teil des Gebäudes ist das Bad, im linken der Wellnessbereich, verbunden durch die Gastronomie. Foto: Sascha Ditscher

Handwerker schrauben Schränke zusammen, im Bewegungsbad wird der erste Kurs mit Kollegen getestet, die Tische im Gastronomiebereich werden dekoriert, Bilder aufgehängt: An allen Ecken wird im Moselbad im Rauental noch gewerkelt. Und das wird vermutlich auch bis zum letzten Tag so sein. Am Wochenende 24. und 25. August wird das Bad eröffnet, „auf jeden Fall“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer der Bäder GmbH, Christin Kuhn fest. Geplant war der Start eigentlich für den 3. Oktober 2023. Warum das so ist und was das neue Bad ausmacht: die wichtigsten Infos.