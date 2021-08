Wer von nun an mit dem Auto in Richtung Peter-Altmeier-Ufer abbiegen will, wird von einer digitalen Anzeigentafel auf freie Parkplätze aufmerksam gemacht – und das in Echtzeit. Die Anzeige ist Bestandteil der sogenannten Klimastraße, die die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) gemeinsam mit der Stadt Koblenz und der Thüga AG im Rahmen des „Smart-City“-Pilotprojekts (wir berichteten) eingerichtet hat.