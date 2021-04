In diesen Gasthof kehrte die Prominenz ein: Bronzeplatte erinnert an historisches Gebäude und zwei besondere Gäste

Gastronomie und Hotellerie sind in Koblenz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Schon in kurfürstlicher Zeit machten immer wieder prominente Persönlichkeiten Station in der Residenzstadt. Die wichtigste Anlaufstelle war der Gasthof „Zu den drei Reichskronen“, der sich einst am Übergang von der Görgenstraße zum Entenpfuhl befand. Die imposante Hofanlage wurde jedoch 1944 zerstört. Es ist der inzwischen nicht mehr bestehenden Altstädter Brunnengemeinschaft zu verdanken, dass die Erinnerung an den geschichtsträchtigen Ort bewahrt blieb.