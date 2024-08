Plus Koblenz

In den Ferien schuften Arbeiter: Besuch bei Schulbaustellen in Koblenz

i Die Fassade des Görres-Gymnasiums an der Schanzenpforte wird saniert. Energetische Sanierung und Brandschutz gehören ohnehin zu den Schwerpunkten bei den Schulbaustellen. Foto: Doris Schneider

Die Aufgabe ist riesig: 42 Schulen hat die Stadt in ihrer Trägerschaft, von der kleinsten Grundschule in Immendorf mit rund 45 Kindern bis zur größten Berufsbildenden Schule Wirtschaft mit fast 3000 Schülerinnen und Schülern. Alle Gebäude in Schuss zu halten, ist eine echte Sisyphusarbeit: Man kann eigentlich nie wirklich fertig werden, weil man dann schon wieder fast von vorn anfangen muss.