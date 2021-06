Jörg Straub klingt am Telefon erleichtert: „Das hat gut geklappt, total easy.“ Vor ein paar Tagen ist er in der Caritas-Beratungsstelle für Wohnungslose in Koblenz geimpft worden. „Hat nicht weh getan, ich spüre nix. Und ich muss nicht nochmal hin, weil wir mit Johnson & Johnson geimpft wurden.“