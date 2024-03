Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat am Freitag, 1. März, in der Koblenz-Olper-Straße zwischen 22.45 und 23.45 Uhr. Das Fahrzeug wurde in der Zwischenzeit wieder aufgefunden, die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Die Polizei Bendorf bittet um Hinweise: Tel. 02622/940 20, E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de