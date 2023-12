In Bendorf: 26-Jähriger rammt unter Drogeneinfluss mit Auto einen Zaun

ARCHIV – Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein schwarzes Auto, das vor einem Anwesen in der Gustav-Braubach-Straße in Bendorf gegen einen Zaun gefahren sein soll, ist der Bendorfer Polizei am Freitagnachmittag gemeldet worden. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen und weggelaufen. Bei Eintreffen der Polizei am Unfallort standen mehrere Personen an dem beschädigten Wagen. Unter diesen Personen befand sich auch der 26-jährige Unfallverursacher, welcher zweifelsfrei identifiziert werden konnte, obwohl zunächst eine andere Person angab, den Pkw gefahren zu haben.

Führerschein sichergestellt

Der Grund dieser Behauptung ließ sich schnell eruieren, da bei dem 26-jährigen Unfallverursacher drogentypische Anzeichen festgestellt werden konnten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei dem 26-Jährigen eine Ecstasytablette aufgefunden und sichergestellt. Nach der Unfallaufnahme wurde dem 26-Jährigen die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt.