Koblenz/Kreis MYK

Die Corona-Impfungen in Seniorenheimen durch mobile Teams haben am Sonntag begonnen. Darunter waren fünf Koblenzer Einrichtungen, etwa das Pflegeheim Maria vom Siege in Wallersheim. Hier waren beim Impfauftakt am Sonntagmorgen auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sowie Gesundheitsstaatssekretär und Landeskoordinator Impfen Alexander Wilhelm anwesend.