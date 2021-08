Ein Koblenzer Unternehmen steht hinter der Versorgung aller Impfzentren in Rheinland-Pfalz mit den Vakzinen gegen das Coronavirus: Die Firma Krieger hat seit Beginn der Impfkampagne die Logistik für die Verteilung von Biontech und Co. in allen 32 Zentren des Landes übernommen und tut dies weiterhin.