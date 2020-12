Rübenach

Zwei Sitzbänke in Rübenach sind in den vergangenen Tagen nicht nur beschädigt, sondern komplett zerstört worden. Unbekannte haben eine Bank oberhalb der A 48 regelrecht zerlegt, in einem zweiten Fall wurde eine Bank, die auf dem Pfad zwischen der Grundschule Rübenach und der benachbarten Kindertagesstätte stand, verbrannt. Nur noch die steinernen Seitenteile der Sitzgelegenheit stehen, dazwischen liegt Asche auf dem Boden.