Koblenz/Region

Am Dienstag haben sich erneut zahlreiche Vodafone-Kunden bei uns gemeldet, dass die Störungen im Fernsehen, Internet und Telefon weiterhin bestehen – wie seit Wochen. An dieser Stelle dokumentieren wir, wie Vodafone nach wie vor davon überzeugt ist, dass es in Koblenz und der Region keine relevanten Störungen gibt.