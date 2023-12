Plus Mülheim-Kärlich Im Reich von Paprika, Kümmel und Pfeffer: Neuer Gewürzladen bei Hartkorn Produktionsstätte in Mülheim-Kärlich Wenn der Hersteller seine Ware in unmittelbarer Nachbarschaft zur Produktionsstätte anbietet, spricht man gerne von einem Werksverkauf. Das gilt auch für die Welt der Gewürze. Von Alexander Thieme-Garmann

So kann Andreas Hartkorn, Geschäftsführer der Hartkorn Gewürzmühle GmbH, pünktlich zur Weihnachtszeit die ersten Gäste in seinem hauseigenen Gewürzladen im Gewerbegebiet Mülheim-Kärlich begrüßen. Die Romantik des Tante-Emma-Ladens um die Ecke sucht man hier zwar vergebens, doch punktet der Hartkorn-Laden mit einem reichhaltigen Sortiment an Gewürzen, gepaart mit themennahen Dingen des ...