Auf der kleinen Kommode brennen Kerzen. Bilder von Joel und Julio hängen an den Wänden des großen, gemütlichen Wohnzimmers, dessen Balkon einen grandiosen Blick auf Mosel und Festung schenkt. Hier in diesem Wohnzimmer haben die Zwillinge bis kurz vor ihrem Tod oft in ihren Pflegebetten gelegen, das weiße Hündchen Flocke war meist bei ihnen.