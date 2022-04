Eine neue Anlegestelle für die Fähre und zusätzlich eine Möglichkeit für Flusskreuzfahrtschiffe, ihre Fahrt temporär in Ehrenbreitstein zu unterbrechen: Pünktlich zum Start- in die Frühjahrs- und Sommersaison hat sich die Situation am Dähler Rheinufer grundlegend verändert. Profitieren sollen vor allem zwei Gruppen – Schiffstouristen und einheimische Nutzer der Fähre.