Einmal im Jahr organisieren Studenten der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar das sogenannte IdeaLab. Bei der zweitägigen Veranstaltung rund um das Thema Start-up werden nicht nur Vorträge und Workshops angeboten. Für die Studenten und Besucher ist es auch eine Möglichkeit, Kontakte in der Gründerszene zu knüpfen.