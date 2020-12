Koblenz

Pflanzen sind ein wichtiger Bestandteil der Natur und Umwelt – darum hat das Land Rheinland-Pfalz die Mitmachaktion #ichpflanzfürdich ins Leben gerufen. In Koblenz fand am Samstag die Auftaktveranstaltung statt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Umweltministerin Ulrike Höfken, Staatssekretärin Heike Raab, Oberbürgermeister David Langner und Gartenexpertin Heike Boomgaarden sorgten für einen guten Start der Aktion: Gemeinsam pflanzten sie in den Kaiserin-Augusta-Anlagen eine Zerreiche. „Ein sehr schöner Baum“, wie Ministerpräsidentin Dreyer findet.