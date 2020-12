Koblenz

Auch am Dienstag kam es am Rande der EU-Agrarministerkonferenz in Koblenz zu Demonstrationen. Am frühen Vormittag trafen mehrere Hundert Traktoren in der Stadt ein, die Sternfahrt wurde vom Verein „Land schafft Verbindung“ organisiert. Die Protestaktion zog mäßige Verkehrsbehinderungen mit sich.