Koblenz/Region

Über viele Wochen hinweg durften die Gastgeber der Region aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie keine Touristen beherbergen. Ab kommenden Montag wird das wieder möglich sein. In den Tagen vor der Wiedereröffnung laufen die Vorbereitungen in den Betrieben auf Hochtouren. Denn analog zu Restaurants und Cafés müssen auch Hotelbetriebe umfassende Hygienemaßnahmen zum Schutz der Gäste und der eigenen Mitarbeiter umsetzen: „Es ist kompliziert“, seufzt André Hülsenitz, Hoteldirektor im Hotel „Kleiner Riesen“ in Koblenz.