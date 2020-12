Koblenz

Gegen 4.30 Uhr am Dienstag wurde die Feuerwehr Koblenz zu einem Gebäudebrand in der Werlesmühle in Koblenz Bubenheim alarmiert. Gemeldet war der Vollbrand einer Lagerhalle mit angrenzender Unterkunft für Erntehelfer. Bereits auf der Anfahrt war der Brand gut sichtbar.