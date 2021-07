Die Menschen in Koblenz und der Region müssen am Mittwoch mit einem extremen Starkregen rechnen. Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt, Geschäftsführer des meteorologischen Dienstes Wetterkontor, sagt Niederschlagsmengen von 50 bis 100 Litern pro Quadratmeter rund um Koblenz voraus. In der Eifel könnten es sogar bis zu 150 Liter werden.