Seit Menschengedenken werden die Koblenzer mit Überschwemmungen von Rhein und Mosel konfrontiert. In den vergangenen Jahren gab es hier umfangreiche Abwehrstrategien und Schutzmaßnahmen, etwa die Schutzwände in Neuendorf und Ehrenbreitstein. Seit Kurzem befasst sich das Hochwasser-Vorsorgekonzept der Stadt Koblenz in besonderem Maß mit den durch plötzlichen Starkregen ausgelösten Sturzfluten.