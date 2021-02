Hochwasserpegel in Koblenz steigen weiter: Heute erneut Sandsackausgabe

Derzeit steigen die Pegel von Rhein und Mosel wieder an. In der Nacht zum frühen Freitagmorgen wird der Scheitel in Koblenz erwartet, der sich auf einer Höhe von 7 bis 7,30 Metern einpendeln wird, wie die Koblenzer Stadtverwaltung mitteilt.

Die B 416 ist vor Koblenz bereits gesperrt und wird vermutlich in der Mittagszeit des heutigen Donnerstags auch im Stadtteil Güls gesperrt werden. Die koveb-Busse werden dann einen Pendelverkehr fahren. In der Altstadt und in Kesselheim sind zudem kleine Stege aufgebaut worden.

Die Hochwasserzentrale rät den Anliegerinnen und Anliegern flussnaher Gebäude, ihre Keller im Blick zu behalten. Nach der Hochwasserwelle steigt erfahrungsgemäß der Grundwasserspiegel an und Wasser kann in Kellerräume eindringen. Am heutigen Donnerstag wird die Sandsackausgabe auf dem Messeplatz am Wallersheimer Kreisel nochmals von 13 bis 17 Uhr geöffnet.