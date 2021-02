Einen Pegelstand von 6,95 Metern meldete Koblenz am Dienstag um 17.15 Uhr für den Rhein. Auch wenn der Pegelstand heute, Mittwoch, leicht fallen soll, gehen die Werte laut Hochwassermeldezentrum am Donnerstag wieder deutlich nach oben. Aber was bedeutet es überhaupt, wenn der Rhein einen Pegelstand von rund sieben Metern hat? Die RZ hat an den Ufern von Rhein und Mosel nachgeschaut und die Feuerwehr gefragt, was die kritischen Marken sind.