Hochwasser drückt in die Straßen der Region – Verkehrsbehinderungen und Wasserschäden

In Vallendar stehen die Zeichen schon am Freitagmorgen deutlich auf Hochwasser. Der Willy-Brandt-Platz am Rhein ist überflutet, zwischen Niederwerth und Vallendar wird der Verkehr über den Bahnübergang umgeleitet, das Wasser hatte die Zufahrt von Vallendar nach nach Niederwerth schon erreicht, befahrbar war sie am Morgen allerdings noch. Innerorts stehen Schilder, die Umleitungsstrecken ausweisen. Auf der Internetseite der Verbandsgemeinde wird ausführlich über weitere Verkehrseinschränkungen berichtet. So war am Vormittag nur noch eine Spur der B 42 in Richtung Koblenz befahrbar, am Nachmittag seien voraussichtlich beide Spuren dicht, so dass eine Umleitung über die Hellenstraße und die L 308 erfolgen würde, kündigt die Verbandsgemeindeverwaltung an. Von weiteren Sperrungen sei mit Stand Freitagvormittag zunächst nicht auszugehen, heißt es aus dem Ordnungsamt.