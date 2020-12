Koblenz/Region/Andernach

Das leichte Hochwasser an Rhein und Mosel führt zurzeit noch immer zu einigen Einschränkungen im Straßenverkehr, wie ein Rundruf bei örtlichen Polizei- und Feuerwehrstellen ergeben hat. Während die Pegelstände an der Mosel zurzeit fallen, steht der Rhein am Pegel Koblenz am Sonntagvormittag seit einigen Stunden bei 5,75 Meter und in Andernach bei 5,56 Meter.