Karthause

An der Rüsternallee auf der Karthause parken in Vorlesungszeiten viele Studenten der nahen Hochschule Koblenz – zum Unwillen der Anwohner, die ohnehin über viele Verkehrsprobleme in der relativ stark befahrenden Straße klagen. Die Freien Wähler haben nun unter anderem Vorschläge gemacht, wie die Hochschule mehr Parkraum für ihre Studenten auf dem eigenen Gelände schaffen könnte (die RZ berichtete) – doch der Präsident betont, dass das nicht so leicht ist.