Hochschule Koblenz ehrt Sparkassenchef: Matthias Nester ist jetzt Ehrensenator

Nester habe sich in besonderer und außergewöhnlicher Weise um die Hochschule Koblenz verdient gemacht, teilt die Hochschule mit. Von Juni 2017 bis Ende 2022 war er Vorsitzender des Kuratoriums der Hochschule Koblenz und wurde 2023 zum Vorsitzenden des neu geschaffenen Regionalen Kuratoriums der Universität Koblenz und der Hochschule Koblenz gewählt.

Viele Stipendien ermöglicht

Seit 2011 ist Nester zudem Vorsitzender des Förderkreises der Hochschule Koblenz und als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz Hauptsponsor dieses Förderkreises. In seiner Amtszeit unterstützte der Förderkreis zahlreiche Initiativen, darunter Deutschlandstipendien. Zahlreiche Studierende wurden durch Stipendien gefördert, die ihnen den Weg zu einem erfolgreichen Studienabschluss erleichterten. Und der Förderkreis pflegte Kontakte und plante Exkursionen zu Partnerhochschulen weltweit und nahm an internationalen Planspielen teil. Besonders während der Corona-Pandemie wurde durch die Corona-Soforthilfe-Spendenaktion Studierenden in finanziellen Notlagen geholfen.

„Die Hochschule Koblenz ist stolz, Matthias Nester diese besondere Ehrung zuteilwerden zu lassen“, betonte Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule. Er dankte Nester für sein außergewöhnliches Engagement und seine kontinuierliche Unterstützung.