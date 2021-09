Die Hochschule Koblenz startet am 27. September mit der Begrüßung der Erstsemesterstudierenden ins Wintersemester 2021/22. Es ist das vierte Semester unter Pandemiebedingungen, aber auch das erste, in dem wieder ein Teil der Lehrveranstaltungen in Präsenz an den drei Standorten der Hochschule möglich ist.