Hoch zur GKM-Krise: Gesundheitsminister sendet klare Signale und gibt Sana eine Förderzusage

Scheitert die Übernahme des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein durch Sana auf den letzten Metern? Sana jedenfalls hat klare rote Linien markiert. Jetzt meldet sich auch Gesundheitsminister Clemens Hoch in der GKM-Krise zu Wort. Er sendet klare Signale an alle Beteiligten. Und er macht eine Zusage an Sana.