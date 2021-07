Am vergangenen Wochenende meldet die Feuerwehr Weißenthurm ein gekentertes Ruderboot auf dem Rhein in Urmitz. Am Montag zeigt die RZ ein Foto von einem zerbrochenen Boot, passiert war das, indem es mit einer Spierentonne zusammengestoßen war. Den über Bord gegangenen Personen geht es gut.