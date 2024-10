Plus Koblenz Hilfe greift, bevor es zu Wohnungslosigkeit kommt: Stadt Koblenz finanziert Beratungsstelle mit Von Doris Schneider i In der Rizzastraße 14 ist die Beratungsstelle untergebracht. Die Arbeit wird weiterhin von der Stadt unterstützt. Foto: Sascha Ditscher Frauen und Kinder, die Mietschulden haben und denen Wohnungslosigkeit droht, gehören zu denjenigen, die in der Beratungsstelle der Caritas in Koblenz Hilfe bekommen können. Und dies auch weitere zwei Jahre, denn die Finanzierung scheint gesichert. Lesezeit: 2 Minuten

Auch weiterhin wird die Fachberatungsstelle Wohnraumsicherung in der Koblenzer Rizzastraße 14 für Menschen da sein können, denen Wohnungslosigkeit droht. Denn der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, in den beiden kommenden Jahren mit jeweils 16.250 Euro dieses Projekt zu unterstützen – wenn das Land ebenfalls seine Finanzierung verlängert, ...